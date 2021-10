OM-PSG : Messi contre Alvaro, le gros duel du Classique

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Pour son premier Classique avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi pourrait recroiser la route du Marseillais Alvaro Gonzalez. Un duel qui s’annonce bouillant étant donné que les deux hommes se sont déjà titillés par le passé.

Souvent déséquilibré ces dernières années, le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain pourrait nous offrir un beau spectacle dimanche. Sans parler des difficultés des Parisiens dans le jeu, les hommes de Jorge Sampaoli réalisent un début de saison intéressant. Leur philosophie offensive et basée sur un gros pressing risque de gêner la circulation francilienne. Et certaines individualités citées par Dominique Grimault ont les moyens de faire la différence.

« Je suis bluffé par Pau Lopez parce que je n’y croyais pas trop, a commenté le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Guendouzi me bluffe aussi. Rongier fait une très bonne saison. Payet, n’en parlons pas. Cette équipe de Marseille est pleine de vie et pleine de sang. Elle est combative. Elle peut troubler les Parisiens. » Autre Marseillais susceptible d’embêter le Paris Saint-Germain, en tout cas selon Dominique Grimault, Alvaro Gonzalez pourrait recroiser la route de Lionel Messi après leurs affrontements tendus en Liga.

Messi et Neymar, des connaissances d’Alvaro

« (…) Moi, je souhaite simplement qu’Alvaro Gonzalez soit sur le terrain, a réclamé le journaliste. Avec Messi, ils se sont rencontrés treize fois. Capitaine de l’Espanyol Barcelone pour Alvaro, capitaine du Barça pour Messi. La dernière fois, ça s’est chatouillé gravement. Alvaro a saisi Messi et lui a dit : "T’es vraiment, vraiment un petit mec, t’es minuscule". Messi, surpris, se retourne et lui dit : "Moi je suis petit mais toi tu es nul au foot". Et Alvaro lui a dit : "Finalement on a raison tous les deux". » Rappelons que le défenseur central de l’OM a aussi un passif avec Neymar, qui l’avait accusé de racisme lors d’un précédent Classique.