OM : Le mercato sans le rachat, ce sera plus du Cuisance que du M’Baye Niang

Les supporters ont beau rêver de faire venir M'Baye Niang pour 20 ME, le mercato sera beaucoup moins glamour, mais AVB a quelques bons coups en tête.

Très limité financièrement, en attendant un éventuel rachat qui semble bouillant ces dernières heures, l’Olympique de Marseille ne fera pas de folies cet été. Même si les ventes venaient à s’accumuler avec des montants corrects de récoltés, cela servirait en premier lieu à boucler le déficit, et permettrait de continuer à rémunérer les gros salaires du club provençal. Une situation délicate qui va obliger l’OM à revoir ses prétentions à la baisse en ce qui concerne le recrutement. Alors que le grand objectif de faire venir M’Baye Niang fait toujours rêver les supporters comme l’attaquant du Stade Rennais, la réalité est impitoyable. C’est ce que résume Mathieu Grégoire lors de son intervention dans le Talk du Phocéen.

« Sur les retours que l'on a sur les réunions qu'il a pu y avoir, on part plus sur un mercato avec des tentatives pour récupérer des bons coups, des profils avec des joueurs comme Cuisance, des joueurs en prêt ou libre, plutôt que dégainer 20-25 ME sur M'Baye Niang. C'est aussi l'idée de Villas-Boas, d'être le plus malin possible », a souligné le journaliste de L’Equipe spécialisé sur l’OM. Une preuve en tout cas qu’il faudra réaliser des bons coups comme celui effectué avec Alvaro Gonzalez par exemple. Mais au moins, le club phocéen peut compter sur un André Villas-Boas motivé à l’idée d’apporter sa touche personnelle à la refonte de l’effectif. Cela a certainement été l’une des clés de sa décision de rester à l’OM cet été, quand tout semblait indiquer son probable départ.