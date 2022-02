OM : Le mercato n'est pas fini, Bamba Dieng concerné

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très courtisé durant le mercato hivernal, l’international sénégalais Bamba Dieng a finalement fait le choix de rester à l’OM.

Actuellement au Cameroun afin de défendre les couleurs du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations, le jeune Bamba Dieng attire les convoitises. Dans le viseur de West Ham, Crystal Palace ou encore Newcastle, l’attaquant de l’OM a finalement fait le choix de rester à Marseille tandis que Pablo Longoria n’aurait pas dit non à un départ de l’ancien buteur de Diambiars pour une dizaine de millions d’euros. Lundi soir, le mercato a officiellement fermé ses portes dans les principaux championnats européens et l’Olympique de Marseille n’a pas enregistré de départ supplémentaire, après avoir prêté Jordan Amavi à Nice et après avoir vendu Dario Benedetto à Boca Juniors. Néanmoins selon RMC, Pablo Longoria a reçu à la surprise générale une offre ferme pour Bamba Dieng ce mardi, au lendemain de la clôture du mercato.

Dieng plait en Turquie, où le mercato est toujours ouvert

Bamba Dieng vit un conte de fée ✨



- Signature pro il y a quelques mois



- Doublé à Monaco



- But au Vel face à Rennes



- But fantastique à Strasbourg



- Premier but en sélection



Tellement fier 💙 pic.twitter.com/SnhZ31TBEY — Guillaume Dacquet (@GuilDcqt) January 25, 2022

Cette proposition est venue de Turquie, où les clubs sont toujours autorisés à recruter. En effet, c’est Fenerbahçe qui a tenté de s'offrir Bamba Dieng avec une proposition formelle dont le montant n’a néanmoins pas filtré. Les discussions ont cependant été très rapides dans la mesure où Bamba Dieng et son entourage ont rapidement fait savoir aux dirigeants de Fenerbahçe qu’ils n’étaient pas intéressés par la perspective de rejoindre la Turquie cet hiver. En effet, Bamba Dieng est désireux de poursuivre sa progression à l’Olympique de Marseille sous les ordres de Jorge Sampaoli et seul un bon projet en Premier League, un championnat qui le fait rêver, aurait pu le convaincre de partir dès le mois de janvier. Les intérêts de clubs anglais étaient nombreux cet hiver mais aucune offre de la part d’un club de Premier League n’est arrivée sur le bureau de Pablo Longoria. C’est donc à Marseille que Bamba Dieng, qui va devoir composer avec la concurrence de Cédric Bakambu durant la deuxième partie de saison, va poursuivre sa prometteuse carrière.