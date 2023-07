Iliman Ndiaye à l’OM, Longoria joue avec le feu

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche de plusieurs attaquants au mercato estival, l’OM a manifesté un intérêt pour Iliman Ndiaye. Très réceptif, l’attaquant de Sheffield United veut signer à Marseille dans les prochaines semaines.

Le chantier de l’attaque est énorme à l’Olympique de Marseille et ce n’est pas le nouvel entraîneur Marcelino qui va dire le contraire. « Il va falloir bouger sur des profils offensifs » a prévenu le successeur d’Igor Tudor dès sa première conférence de presse. Il faut dire que Marcelino a l’habitude de jouer en 4-4-2. Or pour le moment, un seul avant-centre est sous contrat avec l’OM en la personne de Vitinha, en manque total de confiance.

Crucial days ahead for Iliman Ndiaye’s future. Olympique Marseille want to sign him but… at their conditions. ✨🇫🇷



There also several Premier League clubs in the race including Everton, keen on signing him since April. pic.twitter.com/18LXRDUzRi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023

Alexis Sanchez n’a pas encore prolongé et pour l’heure, aucune recrue n’a débarqué dans ce secteur de jeu. Toutefois, les pistes ne manquent pas pour Pablo Longoria et son bras droit Javier Ribalta, qui s’intéressent par exemple à Folarin Balogun ou encore à Wissam Ben Yedder, des pistes onéreuses qui ne seront activées que si Alexis Sanchez s’en va. Une piste pourrait être plus accessible et n’en demeure pas moins séduisante.

Iliman Ndiaye veut venir, l'OM temporise

Le troisième de Ligue 1 est fortement intéressé par Iliman Ndiaye, auteur de 14 buts et 11 passes décisives en seconde division anglaise sous les couleurs de Sheffield United. En fin de contrat avec le club britannique dans un an, l’international sénégalais (7 sélections) a émis le souhait de partir, et cela malgré la montée de son club en Premier League. Marseille a manifesté un réel intérêt, une information confirmée par La Provence. Le dossier est néanmoins très loin d’être bouclé car pour l’heure, « nous n’avons pas avancé sur cette piste » explique un proche du club.

Il faudrait peut-être s’activer pour Pablo Longoria car pour l’instant… le joueur donne sa préférence à l’OM, et de loin. En effet, le média provençal affirme que Iliman Ndiaye souhaite signer à l’Olympique de Marseille, un club dans lequel il est passé entre 11 et 12 ans. Autant dire que l’état-major olympien a tout intérêt à accélérer sur ce dossier car la concurrence ne va pas se laisser faire. Everton et Fulham sont notamment intéressés par l’international sénégalais, qui donne toutefois sa préférence à Marseille avec la perspective de disputer la Ligue des Champions ou, au minimum l’Europa League, au sein du club phocéen. Reste maintenant à voir quelle somme les dirigeants de Sheffield réclameront pour leur meilleur attaquant, en fin de contrat dans un an.