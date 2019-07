OM : Le mercato l'amuse, Eyraud lâche un indice sur Twitter

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Très calme en ce début de mercato, l’Olympique de Marseille n’a pour l’instant enregistré qu’une seule arrivée, celle du défenseur central espagnol Alvaro Gonzalez, recruté en provenance de Villarreal. A moins d’un improbable rebondissement de situation, le club provençal devrait accueillir, dans les prochains jours, l’attaquant Dario Benedetto. Mais le dossier de l’attaquant de Boca Juniors est extrêmement complexe, le club argentin ayant réclamé un nombre important de garanties financières à l’Olympique de Marseille.

Surtout, il se murmure en Argentine que le joueur souffre d’une déchire du mollet qui l’éloignera des terrains durant au moins 10 jours. Une version dont doute certains supporters marseillais, encore plus après avoir visionné une vidéo de Dario Benedetto, lequel semblait marcher sans aucune difficulté. Influenceur marseillais, le compte @BasileBowie s’est même amusé d’un tweet dans lequel il écrivait : « Le chicano ne boite pas. Je répète, le chicano ne boîte pas ». Un message qui a amusé les supporters phocéens… mais pas seulement. Et pour cause, le président Jacques-Henri Eyraud en personne a « liké » ce tweet, comme pour confirmer l’arrivée imminente du joueur à Marseille et surtout, sa bonne forme physique. Reste que la visite médicale de Dario Benedetto sera observée de près à Marseille, afin de voir si l’Argentin est effectivement en bonne santé.