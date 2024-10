OM ‍: Le meilleur joueur est dans les buts, la claque est terrible

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Dimanche soir en Ligue 1, l'OM s'est logiquement incliné face à Strasbourg. Mais encore une fois, Geronimo Rulli aura réalisé une grande prestation pour sauver les meubles.

L'OM devra rapidement réagir en Ligue 1 après son revers sur la pelouse du RC Strasbourg le week-end dernier. Roberto De Zerbi et ses hommes auront manqué pas mal d'inspiration. Et ce, même si les débuts en championnat étaient jusque-là séduisants et convaincants. L'Italien a encore pas mal de travail et il le sait. Heureusement pour lui, il peut s'appuyer sur certains éléments fiables recrutés cet été lors du mercato. C'est le cas de Geronimo Rulli. L'ancien portier de Montpellier ou encore de la Real Sociedad prouve qu'il est bien un gardien de niveau international. Que ce soit à Lyon ou à Strasbourg, il a clairement évité à l'Olympique de Marseille de sombrer. Et ça, les fans et observateurs phocéens en sont conscients. Ce n'est pas Jean-Charles De Bono qui dira le contraire.

Geronimo Rulli, l'OM a fait une superbe opération mais...

Sur le plateau de Football Club de Marseille, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet, félicitant Rulli mais se montrant néanmoins inquiet pour l'OM : « C'est la difficulté. Le meilleur joueur de ton équipe, c'est deux fois le gardien. L'OM est difficulté sous la pression. Rulli en sort quelques-unes... Rulli est largement au-dessus de tous. Ce qui est désolant, c'est que ce soit le gardien. C'est la problématique aujourd'hui de l'OM ». Vendredi soir prochain, l'Olympique de Marseille accueillera Angers au Stade Vélodrome pour repartir en Ligue 1. Un match qui devra permettre aux Phocéens d'élever le niveau. Car nul doute que si Rulli sauvait encore la mise à Marseille, l'inquiétude serait d'autant plus grande, les Angevins étant pour le moment bons derniers du championnat de France.