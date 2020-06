OM : Le Head of Football arrive en juillet

Dans : OM.

La liste se réduit pour le futur patron du sportif à l’OM, et il y a un candidat qui semble mis sur la touche désormais.

André Villas-Boas fait des efforts sur des pistes de recrutement à consonance lusophone, Jacques-Henri Eyraud essaye de faire craquer Florian Thauvin sur une prolongation, mais avant même de parler profondément mercato, l’OM a besoin d'un directeur sportif. Un poste de « Head of football » qui servira à chapeauter le secteur sportif afin de remplacer Andoni Zubizarreta. Le club marseillais avait beau avoir assuré que tout avait été anticipé et que les recherches avaient avancé dès le mois de mai, la réalité est bien différente. Néanmoins, l’étau se resserre et selon RMC, c’est au début du mois de juillet que le nouveau « boss » du sportif sera nommé. Le cabinet de chercheurs de tête a réduit sa liste de prétendants à simplement quelques noms.

Dans cette short-list, Olivier Pickeu n’est plus du tout parmi les prétendants au poste, le recrutement de l’ancien directeur sportif du SCO d’Angers étant considéré comme « très froid ». Le profil des deux dirigeants espagnols que sont Pep Segura et Pablo Longoria a été retenu, même si rien n’empêche une surprise au moment du choix final. En tout cas, le mois de juin se terminera sans nouvelle nomination, ce qui aura le don de mettre le futur Head of Football tout de suite dans le bain avec des ventes à boucler le plus rapidement possible, histoire d’y voir clair sur la tenue de l’effectif pour la saison à venir.