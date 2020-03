OM : Le groupe vit bien, Payet chambre salement Amavi le pied carré

Dans : OM.

Tête de turc des supporters de l’Olympique de Marseille il y a encore quelques semaines, Jordan Amavi s’est relancé de manière inattendue sous la houlette d’André Villas-Boas.

Grâce au technicien portugais, le défenseur formé à l’OGC Nice a retrouvé son meilleur niveau, ce qui fait à nouveau de lui un titulaire indiscutable de l’Olympique de Marseille. Averti contre Amiens vendredi soir au Vélodrome (2-2), Jordan Amavi manquera d’ailleurs la réception du Paris Saint-Germain dans deux semaines, un véritable coup dur pour l’équipe phocéenne. En attendant, le n°18 de l’OM a fêté ce lundi son 26e anniversaire. Et sur les réseaux sociaux, les supporters marseillais ont pu s’apercevoir que Jordan Amavi était très apprécié en interne. Notamment par l’un des piliers du vestiaire olympien, à savoir Dimitri Payet.

Très chambreur, l’international français n’a pas manqué sa cible sur Instagram en ce lundi. Et pour cause, le Réunionnais a été à la hauteur de sa réputation en publiant trois photos en story à l’attention de Jordan Amavi, avec qui il entretient une relation fraternelle à l’Olympique de Marseille depuis plusieurs années. L’une des photos représente un homme avec deux pieds gauches tandis que la seconde photo a visiblement pour but de se moquer du physique d’un Jordan Amavi très apprécié à Marseille. Et pour preuve, le vestiaire n’a jamais lâché le défenseur gauche de l’Olympique de Marseille, lorsque ce dernier était au fond du trou après le match nul contre le Stade Rennais à la fin du mois de septembre à l’Orange Vélodrome. Remplacé dès la mi-temps par André Villas-Boas ce soir-là, Jordan Amavi avait été copieusement sifflé par les supporters de l’OM. Il est désormais loin, ce temps-là.