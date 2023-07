OM ‍: Alexis Sanchez chauffe les supporters de Marseille

Dans : OM.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier, Alexis Sanchez s’est affiché sur les réseaux sociaux en direct de Marseille. Un gros indice montrant que l’attaquant chilien va enfin prolonger son contrat avec l’OM ?

Le feuilleton Alexis Sanchez est peut-être en passe de se conclure. En discussion avec la direction de Marseille depuis la fin de la saison dernière, au cours de laquelle il a fait vibrer le Vélodrome avec ses 18 buts, le Chilien a lâché une petite bombe sur les réseaux sociaux. Ce jeudi, alors qu’il n’avait plus donné de nouvelles depuis qu’il est sans club, le joueur de 34 ans a publié une longue story avec la localisation Marseille sur Instagram. Heureux avec ses chiens, l’ancien attaquant du Barça semble donc prêt à rester à l’OM une saison de plus ? Rien n’est certain pour le moment, mais avec cet acte volontaire, El Nino Maravilla cherche quand même à faire passer un message.

D’ailleurs, selon ESPN, les négociations entre Sanchez et Pablo Longoria ont récemment repris après avoir été à l’arrêt pendant plusieurs semaines. Avant la fin de son bail, les dirigeants phocéens ont tenté de le convaincre en lui proposant un contrat assorti d’un salaire de 3 millions d’euros. Pas de quoi satisfaire le Chilien, qui souhaitait une meilleure revalorisation salariale. C’est donc pour cette raison qu’il a alors pensé à un départ, notamment en Arabie Saoudite. Mais vu que les clubs du Golfe n’ont pas non plus cédé à ses exigences financières, le buteur essaye maintenant de recoller les morceaux avec Longoria. Et à l’heure actuelle, l’OM est bien redevenu la meilleure option.

D’autant plus que l’ancien d’Arsenal est convaincu par le mercato ambitieux que Marseille est en train de réaliser, avec les venues de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang ou Ismaïla Sarr. Des joueurs avec lesquels Alexis Sanchez pourrait parfaitement s’entendre s’il signe un nouveau contrat à Marseille comme cela en prend le chemin depuis quelques heures. En tout cas, avec sa dernière publication sur Instagram, Alexis Sanchez a chauffé les supporters olympiens, qui peuvent désormais rêver d’un duo offensif Sanchez - Aubameyang pour la saison prochaine.