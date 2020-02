OM : « Tu es fou gros lard », Payet et Benedetto craquent sur Instagram !

Dans : OM.

Victime d’une légère contracture à la cuisse mercredi soir en Coupe de France face à Lyon (1-0), Dimitri Payet était préservé à l’occasion du match à Lille ce dimanche.

Et pour l’une des premières fois de la saison, l’Olympique de Marseille est parvenu à s’imposer, qui plus est dans un très gros match, sans son meneur de jeu. Porté par Valère Germain et par Dario Benedetto en attaque, l’OM s’est imposé contre Lille, prenant 12 points d’avance sur son adversaire du jour, et 11 points d’avance sur Rennes, battu plus tôt dans la journée par Reims. Autant dire qu’il faudrait désormais un tremblement de terre pour que Marseille ne se qualifie pas en Ligue des Champions. Et, fort de son expérience, Dimitri Payet en est bien conscient.

C’est ainsi qu’après la rencontre, le n°10 de l’Olympique de Marseille a laissé éclater sa joie sur Instagram, félicitant notamment Steve Mandanda, Jordan Amavi, Valère Germain, Boubacar Kamara ou encore Dario Benedetto. « Oui mes bébés d’amour ! On l’a fait ! Un énorme coup ! Oui mes soldats ! Amavi ce soir je t’aime, tu m’as fait rêver ! Kamara, Benedetto, Germain, tout a fonctionné. Mandanda ! » a lâché Dimitri Payet, véritablement fou de joie. Ce à quoi, depuis le Nord de la France dimanche soir, Dario Benedetto a répondu avec beaucoup d’humour. « Tu es fou, gros lard ». Pas de doutes, le groupe vit bien et c’est sans doute ce qui fait la force de cet Olympique de Marseille depuis le début de la saison. Absent contre Lille, Dimitri Payet devrait retrouver ses « bébés d’amour » à l’occasion de la réception du FC Nantes au Stade Vélodrome la semaine prochaine pour le compte de la 26e journée de Ligue 1.