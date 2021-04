OM : Le Genoa ou son salaire, Strootman doit choisir

Dans : OM.

Au mois de janvier, l’OM a fait le choix de prêter Kevin Strootman au Genoa en continuant de payer une partie de son salaire.

L’objectif de Pablo Longoria avec ce prêt était de diminuer à court terme la masse salariale de l’Olympique de Marseille, mais surtout de relancer Kevin Strootman dans l’optique d’une vente définitive cet été. Désormais président de l’OM, l’Espagnol de 34 ans a peut-être réalisé le coup parfait. Et pour cause, comme la direction marseillaise l’espérait, Kevin Strootman a retrouvé un niveau très intéressant au Genoa, où il est un homme de base de l’entraîneur Davide Ballardini avec 15 titularisations et 4 passes décisives au compteur. Kevin Strootman est comme chez lui en Série A et souhaite ainsi rester au Genoa la saison prochaine, selon les informations de la Gazzetta dello Sport.

Le média dévoile que le Genoa aimerait également conserver Kevin Strootman la saison prochaine. Problème : le club transalpin n’est pas en mesure d’assumer tout seul l’intégralité du salaire du Néerlandais. L’Olympique de Marseille ayant la ferme intention de se débarrasser de l’ancien Romain, celui-ci va donc devoir trancher entre son confortable salaire marseillais et le Genoa, où il devra faire un effort s’il veut rester. Pour l’heure, difficile de savoir quel sera le choix de Kevin Strootman, dont les bonnes prestations vont certainement lui permettre de disputer l’Euro. Dans l’esprit du joueur, la Coupe du monde 2022 est forcément présente et dans cette optique, Strootman pourrait consentir un effort salarial pour rester au Genoa et ainsi soulager de manière très importante les finances de l’OM. Malgré le potentiel départ de Boubacar Kamara en fin de saison, Strootman aura bien du mal à se faire une place de titulaire aux yeux de Jorge Sampaoli dans un secteur de jeu où Pape Gueye rayonne et où Valentin Rongier est totalement compatible avec le style de jeu de l’Argentin.