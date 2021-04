OM : La douche froide, Strootman revient à Marseille

Dans : OM.

Financièrement et sportivement, Kevin Strootman est probablement le plus gros flop de l’ère Frank McCourt. Et c'est parti pour durer.

Le milieu de terrain, qui brillait par sa polyvalence et son activité à la Roma, n’a jamais su retrouver son rythme pour s'imposer à l’OM après ses soucis physiques. Résultat, après avoir trainé son spleen pendant deux ans, le Néerlandais a fini par être prêté à la Genoa, où son impact a été immédiat. De quoi entrevoir une porte de sortie pour soulager le club provençal sur le plan financier. Si Pablo Longoria va certainement tout faire pour que cela colle entre les deux clubs en cas de volonté du Genoa de l’acheter définitivement, il ne pourra pas faire de miracles. En effet, le club italien, qui lutte pour son maintien et semble désormais très bien parti pour l’obtenir, s’est renseigné sur les conditions d’un achat définitif de Kevin Strootman.

Ce dernier possède encore deux ans de contrat avec l’OM, et surtout un salaire mirobolant à 6 ME par an. Et c’est bien évidemment à ce niveau que l’affaire ne pourra pas se conclure. Selon Calcio Mercato, les dirigeants du club de Gênes peuvent actuellement s’offrir Strootman car Marseille continue de payer plus de la moitié de son salaire, mais il sera impossible pour eux de lui garantir un salaire équivalent ou proche à l’avenir. A moins que le Néerlandais ne fasse un énorme sacrifice et tire un trait sur deux ans de contrat confortablement payés, Kevin Strootman va bien revenir à la Commanderie à la fin de la saison. La preuve, le Genoa a déjà lancé des recherches pour trouver un autre milieu de terrain en vue du prochain exercice. Il reste un seul espoir pour l’OM, sachant que Jorge Sampaoli ne compte pas spécialement sur l’ancien joueur du PSV Eindhoven : que ses performances en Série A aient permis à un autre club avec plus de moyens de flasher sur lui.