L’OM veut son attaquant, Naples lui offre sur un plateau

Par Eric Bethsy

Attiré par le profil de Giacomo Raspadori, l’Olympique de Marseille a reçu une bonne nouvelle sur ce dossier. L’entraîneur de Naples Antonio Conte ne compte pas augmenter le temps de jeu de son attaquant à qu’il ouvre grand la porte cet hiver.

L’effectif de l’Olympique de Marseille pourrait prendre l’accent italien en deuxième partie de saison. Difficile de dire si l’entraîneur Roberto De Zerbi est à l’origine de ces pistes menant à ses compatriotes. En tout cas, le club phocéen va tenter de recruter le milieu de la Juventus Turin Nicolo Fagioli ainsi que l’attaquant de Naples Giacomo Raspadori. Cette saison, le Napolitain de 24 ans n’a débuté que quatre matchs toutes compétitions confondues. Et son temps de jeu ne devrait pas augmenter si l’on en croit son coach Antonio Conte.

« Giacomo est un joueur important, fort, je compte renforcer le Napoli et non l’affaiblir, cela doit être clair pour tout le monde pour le présent et pour le futur, a réagi l’ancien sélectionneur de la Nazionale. Cela doit être un message clair pour tout le monde, y compris pour les joueurs. Je ne serai pas assez stupide pour laisser partir des joueurs que je considère comme forts. J'ai insisté cet été et j'ai eu raison, et je le ferai aussi en janvier. Nous jouons seulement le championnat et les garçons n’ont aucune possibilité de jouer dans d’autres compétitions, mise à part la Coupe d’Italie sporadiquement. »

Conte ne retient pas Raspadori

« Il est difficile de donner du temps de jeu même si Raspadori, après les titulaires, est peut-être celui qui est le plus utilisé par rapport aux autres. Mais c'est un joueur qui progresse et j'ai mon idée sur lui, je suis très content, a poursuivi le coach de l’actuel leader de Serie A. N'oublions que lorsqu'on se retrouve avec ce classement après 13 matchs, cela signifie que tout le monde a contribué, pas seulement les onze. » A travers cette mise au point, Antonio Conte laisse entendre qu’il ne retiendra pas Giacomo Raspadori. Déjà une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille.