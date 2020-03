OM : Le fair-play financier attaque, Marseille sauvé par Man City ?

Dans : OM.

Dans les prochaines semaines, l’Olympique de Marseille pourrait être sanctionné par l’UEFA pour non-respect du fair-play financier.

Largement déficitaire, Marseille devra vendre pour au moins 40 ME avant le 30 juin prochain pour éviter de lourdes sanctions, pouvant aller jusqu’à l’exclusion de la coupe d’Europe. Récemment, c’est Manchester City qui a subi la foudre de l’UEFA en étant officiellement exclu des compétitions européennes pendant deux ans. Sans surprise, Manchester City a fait appel de cette décision. Mais le champion d’Angleterre en titre a également pris la décision de monter une véritable armée d’avocats afin de faire supprimer définitivement le fair-play financier. Ce qui pourrait bien sauver l’Olympique de Marseille selon Rolland Courbis, interrogé à ce sujet sur RMC.

« Et s’il y avait une explosion du fair-play financier grâce au dossier que prépare Manchester City avec des avocats monstrueux ? On va peut-être se reprendre une deuxième surprise. On avait bien compris jusqu’à maintenant que lorsque tu as des problèmes de dettes, il y a une DNCG qui s’inquiète pour ton cas. Mais quand après tu as des problèmes alors que tu as de l’argent et que tu as la possibilité d’en mettre, il faut comprendre avec un niveau intellectuel modeste comme le mien. Qu’on puisse m’emmerder quand je n’ai pas de sous, ok. Mais qu’on m’emmerde quand j’en ai… Si les avocats de Manchester City font sauter cette connerie, j’en serais le premier très content ! Je n’élude pas la mauvaise gestion du projet McCourt, il y a toute une série de mauvais choix mais je dis qu’ils vont peut-être être sauver par Manchester City ! » a indiqué l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, pour qui le club phocéen pourrait donc être sauvé par Manchester City, si le club britannique parvenait à avoir la peau du fair-play financier. Ce qui est loin d’être acquis pour le moment…