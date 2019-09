OM : Le duo magique de Marseille le fait rêver !

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche, c’est en grande partie grâce à deux hommes que l’Olympique de Marseille s’est imposé à Monaco (3-4). Malgré les trois buts encaissés, Steve Mandanda a réalisé une grande performance, écœurant notamment Islam Slimani et prouvant qu’il était de retour à son meilleur niveau. Son meilleur niveau, Dario Benedetto ne l’a peut-être pas encore atteint, mais cela ne lui a pas empêché d’inscrire un doublé. Pour Dave Appadoo, il est évident que le gardien et l’avant-centre de Marseille permettent au club phocéen de nourrir de belles ambitions en ce début de saison.

« Il se passe quelque chose à Marseille au niveau de l’état d’esprit. Mandanda en est une incarnation, il a retrouvé une silhouette et un niveau que je ne lui soupçonnais plus. Je pensais qu’il aurait du mal à se motiver et que naturellement, il se laisserait glisser. Jamais je pensais qu’il parviendrais à retrouver ce mental, cette énergie et ce niveau. Encore face à Monaco, il est diabolique. Marseille a un grand gardien et un grand avant-centre. Benedetto, je ne le connaissais pas. Mais il est efficace et contagieux car il est heureux d’être là, de prouver sa valeur en Europe » s’est félicité sur La Chaîne L'Equipe un Dave Appadoo totalement emballé par cette équipe de l’Olympique de Marseille, quatrième de L1 à égalité avec Nantes et Rennes en ce début de saison, et à deux points seulement de Paris.