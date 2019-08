OM : Le duo Benedetto-Germain pour sauver l'OM ?

Dans : OM, Ligue 1.

Lors du premier match de la saison, c'était contre Reims, André Villas-Boas avait titularisé Valère Germain plutôt que Dario Benedetto, qui venait tout juste de débarquer à l'Olympique de Marseille. L'attaquant argentin avait fini par remplacer son coéquipier français sans que cela change la donne. Samedi, à Nantes, AVB a cette fois aligné directement Dario Benetto, laissant Valère Germain sur la touche. Et le résultat a été le même, l'OM n'ayant pas marqué le moindre but en deux matches de championnat, ce qui forcément est un souci. Alors, dans la perspective de la prochaine rencontre de Ligue 1, le 28 août à Nice, une idée pourrait germer du côté phocéen.

Ce lundi, La Provence se demande en effet si l'entraîneur portugais ne ferait pas mieux d'aligner ensemble Valère Germain et Dario Benedetto. « Force est de constater que Benedetto n’a pas servi à grand-chose, ses meilleurs appels ayant été faits en position de hors-jeu (...) Au point de se demander d’ores et déjà si Germain et Benedetto, fins footballeurs collectifs tous les deux, ne seraient pas plus utiles associés que concurrents », explique le quotidien régional. Du côté des supporters marseillais on espère surtout que Dimitri Payet trouvera vite les bons réglages et que Florian Thauvin fera son retour en force. En croisant les doigts que le mercato ne bouleverse pas la donne.