OM : Le départ d’un cadre derrière la rumeur Lanzini ?

Dans : OM.

Ancien coéquipier de Dimitri Payet à West Ham, Manuel Lanzini intéresserait le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria. La rumeur peut paraître étonnante. A moins que cet intérêt ne cache un échange avec les Hammers.

L’Olympique de Marseille ne s’interdit pas d’aller piocher en Premier League. Actif sur un nombre incalculable de dossiers, Pablo Longoria travaille notamment sur le transfert du Français Mattéo Guendouzi en provenance d’Arsenal. Et le Bleuet ne sera peut-être pas le seul Londonien à débarquer chez le cinquième de Ligue 1. En effet, le président marseillais s’intéresserait également au milieu offensif de West Ham Manuel Lanzini, pourtant en difficulté et souvent blessé cette saison. En tant qu’observateur attentif des Hammers, Andy Dissous se dit surpris.

Caleta-Car concerné ?

« La rumeur est étrange car quand Pochettino s'était renseigné à son sujet pour remplacer Draxler, le club n'était pas intéressé, a rappelé au Phocéen le gérant du compte Twitter West Ham France. Je ne vois pas West Ham le lâcher à moins de 18 millions d'euros. Ce n'est plus le feu follet qu'il a été avec Dimitri Payet à l'époque. Mais, ici, on l'adore, on l'a vu grandir avec le club. Il est très technique, il joue tout en finesse. Comme numéro 10 en Ligue 1, il pourrait faire très mal. » Sauf qu’à 330 000 euros de salaire mensuel, l'investissement serait risqué.

Alors pourquoi l’Olympique de Marseille tenterait-il de recruter l’Argentin ? Le site spécialisé a sa petite idée. Manuel Lanzini pourrait en effet servir de monnaie d’échange si Duje Caleta-Car venait à rejoindre West Ham. On sait que le défenseur central, décevant en deuxième partie de saison, n’est pas retenu par ses dirigeants et que sa cote reste élevée en Angleterre. Reste à savoir qui ferait la bonne affaire en cas de deal entre les deux clubs.