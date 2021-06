OM : Lanzini à Marseille, Payet dans le coup

Dans : OM.

Désireux de renforcer son milieu de terrain au mercato, l’OM songe à Manuel Lanzini, selon les informations de Foot Mercato.

La direction de l’Olympique de Marseille déborde d’ambition à l’approche du mercato estival. En négociations très avancées avec Flamengo pour le transfert de Gerson, moyennant près de 30 ME bonus compris, le club phocéen souhaite également s’attacher les services de Mattéo Guendouzi en provenance d’Arsenal. La dernière piste de Pablo Longoria confirme aussi une ambition retrouvée à l’OM puisque Foot Mercato affirme que le président espagnol de Marseille s’intéresse à Manuel Lanzini, à West Ham depuis 2015. Moins utilisé par David Moyes cette saison, l’international argentin, que Jorge Sampaoli connaît très bien, a d’ores et déjà fait savoir aux dirigeants des Hammers qu’il voulait partir. Une aubaine pour Pablo Longoria, prêt à bondir sur l’opportunité de recruter un tel joueur.

Lanzini veut partir, West Ham ne s'y opposera pas

A en croire le média spécialisé, West Ham ne retiendra pas Manuel Lanzini à tout prix lors de ce mercato estival, ce qui laisse penser que Marseille a une réelle chance de rafler la mise. Le cinquième du dernier championnat de Ligue 1 peut d’autant plus croire à la possibilité de recruter Manuel Lanzini que l’Argentin s’est d’ores et déjà renseigné sur le championnat de France ainsi que sur l’OM en particulier auprès des francophones de l’effectif de West Ham. Du côté de Marseille, on imagine sans mal que Pablo Longoria a échangé au sujet du milieu offensif argentin avec Dimitri Payet, les deux joueurs ayant évolué ensemble durant quelques mois en 2016 chez les Hammers. Il sera désormais intéressant de connaître les exigences financières de West Ham pour Manuel Lanzini, sous contrat jusqu’en juin 2023. Pour l’heure, aucun chiffre n’a filtré et il est donc impossible de savoir si l’ancien artiste de River Plate est accessible pour les finances marseillaises.