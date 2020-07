OM : Le coronavirus menace, Villas-Boas annule tout !

Dans : OM.

Actuellement en stage à Faro au Portugal, l’Olympique de Marseille devait affronter la modeste équipe du Lusitano FC le 11 juillet prochain.

Cette rencontre amicale face à une équipe de troisième division portugaise était censée conclure le premier stage de préparation de l’équipe d’André Villas-Boas. Mais il y a deux jours, on apprenait que ce match avait été purement et simplement annulé, sans avoir d’explication de la part du club phocéen. La Provence a mené sa petite enquête et selon le quotidien régional, c’est la recrudescence de la pandémie de Covid-19 au Portugal qui a forcé André Villas-Boas a annulé en personne cette rencontre amicale.

Le match du 11 juillet au Portugal annulé

Soucieux de préserver la santé de ses joueurs et de son staff, l’ancien manager du FC Porto n’a pas semblé bon de prendre le risque d’exposer tout son groupe à des joueurs portugais en cette période délicate. Il faut dire qu’au Portugal, le rebond de la pandémie est pris très au sérieux puisque de nombreux quartiers de Lisbonne ont été reconfinés, et cela pour une durée minimale de quinze jours. Un constat extrêmement inquiétant alors que le Final 8 de la Ligue des Champions doit se dérouler dans la capitale portugaise durant le mois d’août. En ce qui concerne l’Olympique de Marseille, il y a fort à parier que le club olympien dispute tout de même un match amical aux alentours de la date initialement prévue du 11 juillet. Mais cette rencontre, face à un nouvel adversaire à déterminer, se tiendra certainement en France, où les conditions sanitaires sont nettement meilleures.