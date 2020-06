LdC : Le Final 8 sérieusement menacé, l’UEFA en panique

Dans : Ligue des Champions.

A compter du 12 août prochain, le Final 8 de la Ligue des Champions doit se dérouler à Lisbonne… où la pandémie de Covid-19 repart à la hausse.

Initialement prévue à Istanbul en Turquie, la finale de la Ligue des Champions a été déplacée à Lisbonne, où se déroulera le Final 8 de la compétition. A l’époque, ce choix avait notamment été effectué sur des critères sanitaires, le Portugal étant il y a quelques semaines encore l’un des pays européens les plus épargnés par la pandémie de Covid-19. Malheureusement, les autorités ont été contraints de reconfiner de nombreux quartiers de Lisbonne en raison de la hausse importante des cas de coronavirus dans la capitale portugaise, ce qui inquiète grandement l’UEFA.

Contactée par le journal L’Equipe, l’instance européenne a expliqué sa position vis-à-vis de la situation actuelle. « L'UEFA est en contacts permanents avec la Fédération portugaise de football et les autorités locales. Nous espérons que tout ira bien et qu'il sera possible d'organiser le tournoi au Portugal. Pour le moment, il n'y a aucune raison de prévoir un plan B. Nous suivons la situation au quotidien et nous nous adapterons si nous devons le faire » a fait savoir l’instance organisatrice de la Ligue des Champions, qui se veut résolument optimiste en ne prévoyant pas de second lieu susceptible d’organiser le Final 8. Mais en interne, nul doute que les dirigeants de l’UEFA doivent transpirer à grosses goûtes, l’organisation de ce tournoi final à Lisbonne ayant demandé plusieurs semaines. Et on le sait, les conséquences économiques d’une annulation pure et simple de la fin de saison 2019-2020 de Ligue des Champions seraient terribles.