OM : Le club vendu par McCourt, c'est complètement bidon

Depuis la nomination de Paul Aldridge au sein de la direction de l’OM, les rumeurs sont nombreuses au sujet d’une éventuelle vente du club par Frank McCourt.

Dans le rouge financièrement, le club phocéen sera dans l’obligation de vendre un ou deux joueurs à forte valeur marchande l’été prochain sur le marché des transferts. Mais en aucun cas, l’intention de Frank McCourt est de céder le club selon le journaliste de RMC, Mohamed Bouhafsi. L’insider a même expliqué dans le Talk Show du Phocéen qu’en cas de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions et en gérant bien le mercato estival, la situation de l’Olympique de Marseille pourrait très rapidement s’éclaircir.

« Il n’y a aucune théorie de vente dans les tuyaux, dans les dossiers de l’OM, dans le bureau de Franck McCourt... il n’y a aucune hypothèse de vente de l'OM, c’est complètement bidon. Franck McCourt n’a pas terminé son travail à l’OM. Il y a eu des mauvais choix, certes, mais il y a eu aussi beaucoup d’investissements, avec plus de 250 millions d’euros investis dans l’OM, donc les seuls espoirs pour l’OM c’est de se qualifier la saison prochaine en Ligue des Champions, la jouer et la jouer l’année suivante aussi. Il faut arrêter de paniquer les gens, en cas de qualification pour la C1 et en cas d’une belle vente, l’OM pourra repartir, non pas tranquillement, mais plus sereinement en tout cas » a indiqué le journaliste, pour qui il est évident que Frank McCourt ne travaille pas actuellement sur une vente de l’Olympique de Marseille. Une information qui pourrait tendre à rassurer les supporters marseillais quand on sait que l’homme d’affaires américain a jusqu’ici tenu tous ses engagements, notamment en matière d’investissement.