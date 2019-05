OM : Le club des 5 a vu Eyraud, il y aura deux victimes au mercato

Dans : OM, Mercato.

Les choses sont désormais un peu plus claires à l’Olympique de Marseille en cette fin de saison, puisque Rudi Garcia ne continuera pas l’aventure malgré son contrat longue durée.

La mauvaise saison vécue par le club phocéen a eu raison de son engagement, et tout le monde au club a bien compris que sa situation n’était plus tenable. En attendant le nom du futur entraineur, Jacques-Henri Eyraud a tout de même profité des derniers jours avant les vacances pour rencontrer ses joueurs de manière individuelle, et faire le point sur quelques situations préoccupantes. Et selon RMC, ces entretiens ont validé les tendances fortes en ce qui concerne le club des « gros salaires » de l’OM.

Malgré leur saison décevante, Adil Rami, Steve Mandanda et Dimitri Payet ont affiché leur désir de rester à Marseille, ce qui sera certainement facilité par le fait que personne ou presque ne peut se payer leur salaire par le biais d’un transfert sec. Luiz Gustavo a aussi confirmé qu’il souhaitait rejoindre le championnat chinois en cas de belle offre, ce qui pourrait bien arriver au cours de l’été. Dès lors, le Brésilien partira sans se retourner. Enfin, le dossier le plus compliqué est celui de Kevin Strootman. Il a été sérieusement repris de volée par son président sur ses performances et n’aura probablement pas de seconde chance. Etant donné son énorme salaire, un départ en prêt est à l’étude et le Néerlandais pourrait ne pas avoir son mot à dire, même s’il vient de signer un contrat longue durée et semble quasiment intransférable vue sa première saison à l’OM. Il pourrait en tout cas être la principale victime, avec Luiz Gustavo, de l’été marseillais.