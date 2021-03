Dans : OM.

S’il regrette le nom donné au projet à son arrivée à l’Olympique de Marseille, le propriétaire Frank McCourt garde les mêmes ambitions. Dont celle de remporter un jour la Ligue des Champions.

En fin de semaine dernière, Frank McCourt a profité des changements d’entraîneur et de président pour tenter de rassurer les supporters. L’actionnaire de l’Olympique de Marseille a en effet répété qu’il ne comptait pas vendre le club phocéen et que toutes les rumeurs à ce sujet étaient infondées. Quant à l’aspect sportif, l’Américain a répété son objectif de remporter un jour la Ligue des Champions. Une ambition confirmée lors de son entretien accordé à Téléfoot, l’émission de TF1 à qu’il a pourtant demandé d’oublier le « Champions Project » tant moqué.

« Ce que je vais faire pour gagner la Ligue des Champions ? On va continuer à se battre pour gagner le championnat et la Ligue des Champions, un jour... C'est toujours mon rêve, mon espoir, c'est toujours le plan, a confié le propriétaire de l’OM. Rétrospectivement, je pense qu'on a fait une erreur en mettant un nom sur le projet. Je pense que tout le monde comprend les ambitions, tous les fans comprennent déjà quels sont nos objectifs. Mais je pense qu'il faut être réaliste et méthodique là-dessus. Je travaille dur pour tout ça. Plus de noms ? Plus de "Champions Project" ? Nous n'avons plus besoin de noms, on doit juste faire le boulot. » Avec ou sans nom, le projet nécessitera de nouveaux investissements de la part de McCourt qui sera attendu au tournant.