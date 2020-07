OM : Lala pour 5ME, Villas-Boas dit banco !

Dans : OM.

En raison des difficultés financières rencontrées par le club, mercato rime avec bonnes affaires du côté de l’Olympique de Marseille cet été.

En ce sens, le club phocéen s’est d’ores et déjà attaché les services de Pape Gueye pour zéro euro en provenance du Havre. Dans les prochains jours, Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund, deviendra certainement la seconde recrue estivale de Marseille. Désireux de disposer d’un effectif étoffé pour jouer la Ligue des Champions à fond, André Villas-Boas souhaite encore recruter un latéral gauche et un attaquant polyvalent… en plus de combler numériquement chaque départ. Dans le secteur défensif, Bouna Sarr ou Hiroki Sakaï pourraient faire leur valise, ce qui oblige Marseille à étudier quelques pistes à droite.

Villas-Boas apprécie Lala, estimé à 5 ME

Et selon les informations obtenues par Foot Mercato, un latéral de Ligue 1 plaît particulièrement à André Villas-Boas cet été en la personne de Kenny Lala. Eblouissant lors de la saison 2018-2019, au point de se retrouver aux portes de l’Equipe de France, le défenseur de 28 ans a connu une saison plus délicate en 2019-2020. Cela étant, André Villas-Boas adore son profil de joueur très offensif, aussi bien capable de jouer dans une défense à quatre que plus haut sur le terrain dans un système à cinq défenseurs. Financièrement, il s’agirait par ailleurs d’une opération très peu coûteuse pour l’Olympique de Marseille puisque le média indique que Strasbourg réclame entre 3 et 5 ME pour vendre Kenny Lala, dont le contrat au Racing expire en juin 2021. A ce prix-là, il s’agit assurément d’un très beau coup à ne pas manquer pour Marseille. Mais avant de passer à l’offensive, le départ de Sakaï de Sarr paraît indispensable…