OM : La venue d’un attaquant déjà bouclée en interne ?

André Villas-Boas ne l’a pas caché en conférence de presse, l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un buteur dans l’optique du mercato hivernal.

Dario Benedetto a retrouvé une forme optimale, mais le Portugais est conscient qu’en cas de blessure de l’Argentin, il se retrouvera démuni au poste d’avant-centre. En effet, Valère Germain n’est pas réellement considéré par AVB comme un attaquant capable de jouer seul en pointe, ce qui rend indispensable le recrutement d’un pur avant-centre. Et selon Florent Germain, correspondant permanent de RMC à Marseille, il n’est pas impossible qu’André Villas-Boas et Pablo Longoria aient déjà grandement avancé sur le recrutement d’un buteur pour le mois de janvier, probablement sous la forme d’un prêt.

« Le mercato d’hiver ? Le souhait de Longoria et de Villas-Boas, c’est d’avoir un attaquant, de se faire prêter un avant-centre. Ces derniers jours, ils ont parlé de ça ouvertement. Ça veut peut-être dire qu’ils ont une idée très précise de l’attaquant en question. On n’a pas le nom, mais je pense qu’ils ne se seraient pas avancés comme ça sans une idée précise pour renforcer l’OM. L’espoir d’AVB, c’est de mettre une concurrence autour de Benedetto. Pour l’instant, le coach n’a aucun signe pour un départ majeur, comme avec Kamara, Sanson, Thauvin… Dans le sens des départs et des arrivées, ça se jouera avec des prêts. L’OM a très envie de se faire prêter un attaquant pour valider ce bon début de championnat et essayer de jouer le coup à fond. Thauvin ? Pour 2-3 ME, j’y crois pas trop à son départ… Kamara ? Il y a un embouteillage au milieu, si un club anglais arrive avec une grosse offre, il part… Il y a un gros billet à prendre sur Kamara » a lancé le journaliste, généralement bien informé, dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si l’OM parviendra à réaliser ce qu’il souhaite au mercato hivernal d’ici quelques semaines…