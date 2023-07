Cengiz Ünder range son casier et quitte l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Cette fois, c'est la bonne. Sauf énorme retournement de situation, Cengiz Ünder va quitter l'Olympique de Marseille et s'engager à Fenerbahçe comme cela a été annoncé il y a plusieurs jours. L'OM est proche de signer un accord avec le club turc.

A deux ans de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, Cengiz Ünder a probablement joué samedi dernier contre le KAS Eupen ses dernières minutes sous le maillot phocéen. D’abord prêté par la Roma à l’OM en juillet 2021, puis définitivement transféré l’été dernier, l’attaquant international turc va rentrer dans son pays, comme il le souhaitait. L’Equipe confirme que Cengiz Ünder devrait rapidement s’engager avec Fenerbahçe, les négociations entre Pablo Longoria et son homologue du club stambouliote étant proches d’aboutir. Pour l’instant, on ne connaît pas le montant de l’opération, mais selon le quotidien sportif il ne fait aucun doute que ce transfert va se réaliser. Une fois la vente de Cengiz Ünder officialisé, et donc qu'un peu d'argent frais sera entré dans les caisses de l'OM, les dirigeants phocéens devraient pouvoir accélérer la signature de deux attaquants, dont sûrement Iliman Ndiaye. Après une série impressionnante de recrutements, qui n'est pas finie, l'Olympique de Marseille se devait de faire un peu de place dans son vestiaire au Vélodrome.