OM : La vente signée, annonce officielle cette semaine ?

Dans : OM.

Depuis la semaine dernière, les supporters de l’Olympique de Marseille s’accrochent à l’espoir d’une vente rapide du club par Frank McCourt.

Tour à tour, Thibaud Vezirian puis un journaliste de Canal + ont évoqué une potentielle vente du club par l’homme d’affaires américain à Kingdom Holding Company, une holding dirigée par le Saoudien Al-Walid Ben Talal. Frank McCourt a démenti les rumeurs d’une vente de l’Olympique de Marseille, mais les bruits de couloir sont tenaces. C’est ainsi que dans une nouvelle vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Thibaud Vezirian a remis ce lundi une pièce dans la machine après la défaite de l’OM contre le PSG. Pour le journaliste, l’épilogue de ce feuilleton ne fait aucun doute dans la mesure où il croit savoir que l’acte de cession est d'ores et déjà signé. Des sources proches de la mairie de Marseille lui auraient même fait savoir qu’une annonce était possible cette semaine, preuve que le dossier est plus chaud que jamais selon lui.

Une annonce cette semaine ?

« Les négociations exclusives ont commencé au mois de décembre, Frank McCourt a refusé d’autres acheteurs potentiels. Au niveau de l’Etat, au niveau des hommes d’affaires, j’ai eu des échos auprès de joueurs, tout se confirme. L’acte de cession de l’Olympique de Marseille est signé. Les démentis sont classiques dans tous les dossiers de vente. Le club a un processus d’officialisation avec un timing de communication très précis et moi je suis arrivé un peu tôt. Ils sont obligés de démentir mes informations pour respecter leurs timing. Je le répète, c’est une certitude, l’acte de cession est signé. En revanche, je ne sais pas si Al-Walid ben Talal a prévu de se montrer à Marseille, d’autant que je n’ai jamais dit qu’il serait la tête d’affiche officielle du projet de l’OM. Cela pourrait être son fils, ou quelqu’un de plus jeune. Selon des informations de la mairie de Marseille, la vente pourrait être officielle cette semaine » a commenté Thibaud Vezirian dans son débrief du Classico. De quoi chauffer les supporters olympiens pour la semaine à venir.