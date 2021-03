OM : La tactique de Longoria, faire le contraire d'Eyraud

Dans : OM.

Président de l’Olympique de Marseille depuis une semaine, Pablo Longoria est face à un chantier titanesque.

Le successeur de Jacques-Henri Eyraud doit renouer le dialogue avec les supporters, en plus de rebâtir une équipe compétitive dans l’optique de la saison prochaine au côté de Jorge Sampaoli. De toute évidence, la tâche s’annonce difficile pour l’ex-directeur sportif de l’OM. Sur l’antenne de Canal +, l’agent de joueurs Bruno Satin s’est toutefois montré très élogieux à l’égard de Pablo Longoria, un homme intelligent et doté d’une expérience incroyable en dépit de son jeune âge. Le spécialiste estime en revanche que les erreurs accumulées par Jacques-Henri Eyraud en quatre ans et demi à la tête de l’Olympique de Marseille risquent de coûter cher au club phocéen dans les semaines et les mois à venir…

« Ce que l’on connaît de Pablo (Longoria) c’est qu’il est intelligent, ambitieux, il a accumulé de l’expérience rapidement et s’est forgé un réseau. Pour autant, à 34 ans, il n’a pas encore toutes les clés et il va devoir apprendre le métier. Je ne suis pas inquiet pour lui, mais on peut être inquiet par l’OM quand on connaît la situation financière du club, l’argent déjà investi par Frank McCourt et les efforts qui lui sont encore demandés par les supporters, les autorités locales, la mairie… Il y a eu trop de conneries de faites et la première connerie a été de donner les clés à Jacques-Henri Eyraud qui a fait n’importe quoi pendant des années avec des joueurs comme Strootman ou Mitroglou. Sur le plan économique, Longoria va devoir faire beaucoup avec très peu » a commenté Bruno Satin, pour qui il ne sera pas simple de gommer toutes ses erreurs, lesquelles ont eu des conséquences économiques dramatiques pour Frank McCourt et l’OM.