OM : Eyraud, Longoria, Sampaoli... Rothen craint l'erreur de McCourt

Dans : OM.

En plus de l’arrivée de l’entraîneur Jorge Sampaoli, l’Olympique de Marseille a annoncé la nomination de Pablo Longoria au poste de président à la place de Jacques-Henri Eyraud. Mais si Jérôme Rothen valide ces changements, le consultant s’interroge sur le timing.

L’Olympique de Marseille a surpris tout le monde vendredi soir. On s’attendait évidemment à la venue de l’entraîneur Jorge Sampaoli annoncée depuis plusieurs semaines. En revanche, personne n’avait prédit le changement de président avec la promotion de Pablo Longoria au détriment de Jacques-Henri Eyraud. De quoi faire le bonheur des supporters olympiens mais aussi de Jérôme Rothen, fan du dirigeant espagnol.

« Dans tous les cas, je pense que Sampaoli était la recrue de Longoria, même quand Eyraud était président parce qu'il avait pris les commandes du sportif. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'OM, a commenté le consultant de RMC. (…) Il est ambitieux, il va prendre ce rôle à coeur. Il a dû avoir une bonne discussion avec McCourt. J'ai déjà échangé avec lui, c'est quelqu'un qui connaît bien le football et a ses idées dans la tête, elles sont très claires. De ce côté-là, c'est une bonne nouvelle qu'il prenne plus de poids à l'OM. Après, c'est le rectangle vert et il faudra que Sampaoli trouve les armes pour relancer la machine. »

« Ils ont perdu un peu de temps »

Sur ce point, Rothen s’interroge et estime que le propriétaire Frank McCourt aurait dû réagir plus rapidement. « Il fallait faire du tri ailleurs, McCourt est en train de le faire. Il a mis beaucoup de temps à réagir. Il a subi beaucoup trop les événements en restant loin de Marseille, a critiqué l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Il vient, il va faire une lettre. Il y a des actes, c'est tout à son honneur mais ils ont perdu un peu de temps. » Bien sûr, l’OM aura du mal à atteindre ses objectifs cette saison. Ces changements semblent davantage destinés à relancer le club pour les années à venir.