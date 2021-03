OM : La surprise, Longoria tient son latéral gauche

Dans : OM.

Ces derniers mois, il semblait définitivement acté que Florian Thauvin et Jordan Amavi allaient quitter l’Olympique de Marseille.

En fin de contrat, les deux joueurs semblaient très clairement se rapprocher de la sortie. En ce qui concerne Florian Thauvin, les négociations sont bien au point mort et un départ est plus que jamais à l’ordre du jour. En revanche, le dossier Jordan Amavi a été relancé de manière totalement inattendue par le nouveau président du club, Pablo Longoria. C’est ainsi que selon les informations du 10 Sport, un accord est tout proche d’être trouvé entre l’Olympique de Marseille et le natif de Toulon pour une prolongation de trois ans supplémentaires.

Une prolongation de 3 ans pour Amavi ?

Indisponible pour le déplacement à Canet-en-Roussillon en Coupe de France ce dimanche et hautement incertain pour la réception du Stade Rennais en match en retard mercredi, le latéral gauche de l’Olympique de Marseille avait retrouvé un niveau absolument bluffant sous la houlette d’André Villas-Boas, avant d’enchaîner les pépins physiques depuis fin 2020. De toute évidence, Pablo Longoria réglerait un premier dossier épineux en bouclant la prolongation de Jordan Amavi, un joueur totalement compatible avec le style de jeu offensif et énergivore prôné par Jorge Sampaoli. Si cette prolongation venait à se confirmer, Pablo Longoria ne serait alors pas dans l’obligation de recruter un latéral gauche lors du prochain mercato, une aubaine dans un tel contexte financier. D’autant que l’ex-recruteur de Sassuolo et du FC Valence aimerait lever l’option d’achat de Pol Lirola, estimée à 12 ME et qui pourrait être le parfait pendant de Jordan Amavi à droite l’année prochaine à Marseille…