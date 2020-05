OM : La statistique qui va encore agacer les fans de Marseille

Dans : OM.

Annoncé sur le départ, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a atteint une superbe deuxième place en Ligue 1 cette saison. De quoi surclasser les performances de ses prédécesseurs.

Ce n’est pas un hasard si l’Olympique de Marseille s’est lancé dans une partie de poker-menteur contre André Villas-Boas. Déjà très critiqué par les fidèles du Vélodrome, le président Jacques-Henri Eyraud a tout intérêt à convaincre les supporters que son entraîneur a lui-même souhaité partir après le départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta. Et qu’il n’a absolument pas été poussé vers la sortie. Il serait effectivement mal vu de se débarrasser d’un coach auteur d’une magnifique saison. Avec un effectif limité, le Portugais a mené le club phocéen à la deuxième place de Ligue 1, et vers la phase de groupes de la Ligue des Champions six ans plus tard.

Et les statistiques confirment l’exploit du technicien. Parmi les entraîneurs de l’OM ces 10 dernières années, Villas-Boas est celui qui possède le meilleur pourcentage de victoires (57,1%). Son total dépasse effectivement celui de l’idole argentine Marcelo Bielsa (53,8%). A noter que l’ancien manager de Chelsea récolte aussi le meilleur ratio de points par match de Ligue 1 avec 2 unités. Autant dire que si le divorce se confirme, l’OM et ses supporters assisteront à un sacré gâchis…

La moyenne de points par match des coachs de l’OM depuis 10 ans :

1. André Villas-Boas : 2

2. Rudi Garcia : 1,79

3. Elie Baup : 1,78

4. Marcelo Bielsa : 1,77

5. Didier Deschamps : 1,7

6. José Anigo : 1,57

7. Franck Passi : 1,43

8. Michel : 1,25