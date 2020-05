OM : Riolo l'annonce, Villas-Boas quitte Marseille

Dans : OM.

Pour Daniel Riolo, malgré les propositions de l'Olympique de Marseille, l'ère Villas-Boas est d'ores et déjà terminée à l'OM.

La situation est totalement confuse à l’Olympique de Marseille où l’avenir d’André Villas-Boas suscite bien des doutes, même si Jacques-Henri Eyraud a officialisé l’offre de prolongation promise par Frank McCourt à l’entraîneur portugais. Mais pour Daniel Riolo, tout cela est juste du cirque fait pour essayer de se renvoyer la responsabilité du fiasco que sera le départ d’André Villas-Boas. Car le journaliste de RMC n’a clairement aucun doute sur le fait qu’AVB ne sera plus sur le banc de l’OM la saison prochaine, ce qu’il regrette, même si ce dernier a tout de même sa part dans cette décision.

Pour Daniel Riolo, le divorce est déjà acté, reste à le mettre en musique et c’est là que les choses coincent. « J’ai du mal à comprendre de quoi on parle, à mon sens André Villas-Boas n’est plus à l’Olympique de Marseille, il va quitter l’OM. Le seul truc intéressant c’est la guerre de communication qui va consister pour la direction de l’OM à dire « on a tout fait pour le retenir parce qu’on le kiffe et s’il part c’est parce qu’il veut s’en aller » et limite petit à petit on va mettre des peaux de banane pour calmer les supporters. Là, Eyraud et Villas-Boas veulent seulement savoir comment ils vont se séparer et qui va porter le chapeau (...) On a d’un côté un entraîneur que je soutiens, mais qui malgré tout pense d’abord à ses intérêts personnels et une direction d’un incompétence absolue », explique le journaliste, qui ne voit aucune fin heureuse possible dans ce dossier marseillais.