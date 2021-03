OM : La rumeur Campos anéantie par le patron ?

Dans : OM.

Dans un communiqué officiel publié mardi, le président marseillais Pablo Longoria a dévoilé la nouvelle organisation sportive de l’OM.

Au sein de ce nouvel organigramme, un homme de confiance prend du galon en la personne de David Friio, ancien scout-manager de Manchester United. En effet, Friio devient le directeur technique en charge de l’équipe professionnelle et du scouting, selon les termes précis employés par l’OM dans son communiqué. Dans les faits, David Friio va finalement occuper le fauteuil de directeur sportif qui était celui de Pablo Longoria avant sa promotion à la présidence du club. Mais selon Le Phocéen, l’Espagnol aura plus que jamais les pleins pouvoirs du secteur sportif. Par ailleurs, ce changement d’organigramme et le nouveau statut de David Friio enterre définitivement la rumeur d’une arrivée imminente d’un directeur sportif tel que Luis Campos, par exemple.

« Recruté il y a plusieurs mois par Longoria comme scout-manager, l'ancien de Manchester United et Saint-Etienne devient donc, dans les faits, le directeur sportif qu'était Pablo Longoria avant d'être propulsé président. Une manière de combler le siège vide sans le combler vraiment, et surtout de confirmer que l'Espagnol reste le grand patron du sportif, celui qui appuie sur le bouton au final » explique le média marseillais, pour qui ce petit chamboulement signifie que l’OM ne recrutera pas de directeur sportif dans un avenir proche.

Nasser Larguet conforté à la formation

Pablo Longoria pourrait également s’épargner la tâche de chercher un directeur du centre de formation dans la mesure où Nasser Larguet, envoyé vers le SM Caen avec insistance, a été conforté. « Ce n'est pas un détail, car dans l'esprit de tous les suiveurs de l'OM, Larguet était très proche de la sortie. Sa relation n'était pas vraiment idyllique avec Longoria et le Marocain était vraiment sur le départ. Cette officialisation prouve que la situation entre les deux hommes a évolué, et que son travail, tant à la tête de la formation que lors de son intérim avec l'équipe première, est reconnu ». Il faudra toutefois être attentif à la situation de Nasser Larguet à la fin de la saison. En attendant, Pablo Longoria a officialisé l’organisation de l’OM et s’offre du répit et de la stabilité.