OM : Larguet, Friio, Pablo Longoria fait des annonces

Dans un communiqué officiel publié ce mardi matin, Pablo Longoria a dévoilé le nouvel organigramme sportif de l’Olympique de Marseille.

L’ère Jacques-Henri Eyraud est définitivement révolue à l’OM. Plus que jamais installé à la présidence du club phocéen, Pablo Longoria a pris ses premières décisions. Après avoir nommé Jorge Sampaoli à la tête de l’effectif professionnel, l’Espagnol a dévoilé le nouvel organigramme sportif du club. Il est composé de trois responsables importants : Nasser Larguet à la tête du centre de formation, David Friio directeur technique en charge de l’équipe professionnelle et du scouting ainsi que Matthieu Bouchepillon, directeur technique de la performance en charge de la collecte et de l’analyse des données.

« Celle nouvelle organisation s’inscrit pleinement dans le projet souhaité par Pablo Longoria de réunir l’ensemble des composantes indispensables à la réussite du projet sportif et à la recherche permanente d’unité au sein du club » explique le club à travers quelques lignes sur son site officiel. Pablo Longoria a également pris la parole afin de détailler les contours de cette nouvelle organisation. « Dans ma volonté de replacer le football au cœur du projet, cette commission doit servir à réunir et faire évoluer en totale collaboration l’ensemble des acteurs qui composent le secteur sportif. La réussite de ce projet ne peut passer que par l’unité, l’exigence de la performance et le respect de l’identité OM » explique brièvement Longoria, lequel sera toujours l’homme fort du mercato de l’Olympique de Marseille dans les prochains mois dans la mesure où aucun directeur sportif n’a été recruté pour compenser sa promotion à la présidence du club.