OM ‍: La promesse délirante qui enflamme Marseille

Éliminé en Coupe de France, l'Olympique de Marseille peut préparer sereinement la réception de Metz, vendredi soir au Vélodrome. Mais les joueurs ont tout de même fait une promesse aux Ultras qui risque de tourner au vinaigre.

La Ligue 1 et l'Europa League sont au menu de l'OM d'ici à la fin de la saison, et l'équipe de Gennaro Gattuso peut donc donner encore du plaisir à ses supporters, même si la défaite de dimanche à Lyon a fait monter la température. Pour preuve, après une réunion d'urgence lundi entre Longoria, Gattuso et les joueurs phocéens, mardi soir, ce sont les représentants des supporters marseillais qui ont été reçus pour un échange avec le vestiaire. Si le ton est resté très calme, à l'inverse de septembre dernier, pour amadouer Rachid Zeroual, le patron des South Winners et les autres groupes d'Ultras, les joueurs marseillais ont fait une sacrée promesse qu'il va désormais falloir assumer sous peine de passer pour des rigolos et subir la vindicte populaire d'un Vélodrome qui bouillonne mais n'explose pas encore.

L'OM invincible jusqu'à la fin de la saison

En effet, selon Rachid Zeroual, Azzedine Ounahi ont pris l'engagement...de ne plus perdre un seul match d'ici juin prochain. Rien que ça. « Ils nous ont dit qu'ils allaient tout faire pour se rattraper. On leur a dit de se lancer le défi de ne plus perdre jusqu'à la fin de saison. Ils étaient d'accord. On sera tous heureux s'ils y arrivent », explique le représentant des South Winners. Connaissant le calendrier qui attend l'Olympique de Marseille dans les mois qui viennent, cela ressemble tout de même à un voeu pieux et d'ailleurs sur les réseaux sociaux, cela a fait sourire les supporters de l'OM qui n'avaient pas été invités à cette réunion organisée à la Commanderie par Pablo Longoria. Le challenge commence donc avec la réception du FC Metz, qui actuellement n'est pas l'adversaire le plus rude, mais pour ne parler que de la Ligue 1, l'équipe de Gennaro Gattuso ira la semaine suivante à Brest. Et cela sera une autre musique si le pari de finir invaincu est réellement sérieux.