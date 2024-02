OM ‍: Rachid Zeroual a sermonné les joueurs, la douleur était trop forte

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ce mardi soir, les supporters marseillais sont allés à la rencontre des joueurs de l'OM après les derniers résultats décevants. Avec leurs mots, ces ultras ont tenté de créer un électrochoc psychologique.

L'OM vacille de nouveau, Marseille gronde fort. Le club phocéen vient de perdre 1-0 à Lyon, bouclant une série de quatre matchs sans succès en Ligue 1. Toujours sans victoire en 2024 en championnat et éliminé de la coupe de France, l'OM est en train de tout perdre. Un écroulement inacceptable pour les supporters marseillais, lesquels font plus que râler sur internet. Ce mardi, ils ont provoqué la programmation d'une réunion au centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus pour dire leur façon de penser aux joueurs marseillais ainsi qu'au staff de Gennaro Gattuso.

Les joueurs de l'OM doivent réagir au plus vite

Le mot d'ordre principal était de changer l'état d'esprit des joueurs. L'OM a été mangé par l'OL dans l'engagement dimanche soir. Une chose qui ne doit jamais arriver dans un club comme l'OM. Si les premiers échos de la réunion ont révélé que la discussion avait été calme, les supporters n'ont quand même pas été tendres dans leur analyse avec les joueurs. Rachid Zeroual, l'influent meneur des Winners, a exigé que les joueurs changent d'attitude au plus vite.

Les premiers mots d'un participant à la réunion: Rachid Zéroual des Winners.

"On leur a fait comprendre qu'ils étaient livides, qu'ils devaient rentrer sur le terrain le torse bombé et pas la tête baissée. On est derriere eux."#OM #TeamOM @Mode55489648 @StatsOmp @bleuprovence https://t.co/rxSNPo7yXM pic.twitter.com/6rsyUAqznk — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) February 6, 2024

« Il y a eu Lyon, Monaco, des matchs où on s’est retrouvé en supériorité numérique et où on a fait match nul voire limite à deux doigts de les perdre. Avec un stade plein et l’engouement que porte cette ville à l’OM, on leur a exprimé la douleur dans laquelle les Marseillais se sont retrouvés depuis des années. Et là ils ont enfoncé le clou. On leur a fait comprendre qu’ils étaient livides et qu’ils devaient comprendre que le stade est plein à chaque match. Ils devaient rendre ses lettres de noblesse au stade Vélodrome et au public marseillais. Ils devraient rentrer sur le terrain le torse bombé et plus la tête baissée. […] J’espère qu’ils ont compris notre message », a confié Zeroual aux journalistes présents devant le centre d'entraînement de l'OM. Une réaction rapide est nécessaire alors que l'OM a 6 points de retard sur la C1 et que la Ligue Europa arrive à grands pas.