OM ‍: La priorité n°1 de Marseille au mercato est connue

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM pourrait procéder à des ventes cet hiver sur le marché des transferts. Mais le club phocéen reste aussi à l'affût concernant le recrutement d'un ou deux nouveaux éléments.

L'OM a de grandes ambitions cette saison et compte bien les afficher le plus longtemps possible. Si tout n'a pas été parfait lors de la première partie d'exercice, Roberto De Zerbi a eu le temps d'avoir des certitudes. L'Italien sait cependant que son effectif a encore besoin de retouches pour garder le rythme en Coupe de France mais surtout en Ligue 1. Un milieu de terrain est désiré par l'ancien entraineur de Sassuolo. Medhi Benatia et Pablo Longoria multiplient les pistes et l'une d'elles est apparemment très sérieuse en Premier League.

L'OM à fond sur Andreas Pereira, c'est confirmé

Selon les informations de Nosso Palestra, la priorité hivernale de l'OM est connue puisqu'il s'agit d'Andreas Pereira, qui évolue sous les couleurs de Fulham. Le joueur brésilien est très apprécié par Roberto De Zerbi, qui veut que les Phocéens tentent tout pour le recruter. Pereira, encore sous contrat avec le club londonien jusqu'en juin 2026, est estimé à quelque 20 millions d'euros. Une sacrée somme pour les finances phocéennes. A moins qu'un prêt ne soit privilégié. Cette saison avec Fulham, l'international brésilien a pris part à 17 rencontres, pour 2 buts marqués et 1 passe décisive donnée. Il pourrait assurément être une belle plus-value pour l'OM, d'autant que Pereira ne serait pas insensible aux charmes marseillais.

A noter que l'ancien de Manchester United pourrait évoluer de nouveau avec un certain Paul Pogba, si ce dernier disait également oui au challenge phocéen. Mais rien de fait pour le moment. En tout cas, c'est un marché des transferts hivernal excitant qui attend les fans et observateurs de l'Olympique de Marseille, qui peuvent de nouveau attirer des grands noms depuis la prise en main de l'équipe par Roberto De Zerbi,