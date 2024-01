OM ‍: La priorité de Gattuso dénichée au Portugal ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Gennaro Gattuso fait du recrutement d’un latéral gauche une priorité pour le mercato de l’OM cet hiver. Une piste pourrait rapidement émerger au Portugal.

Très calme pour l’instant, le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille se résume au retour de prêt de Luis Henrique. L’ailier brésilien a signé ce mercredi son retour à l’entraînement de l’OM et pour l’heure, on ignore s’il disputera la seconde partie de saison avec le club phocéen. Quoi qu’il en soit, Gennaro Gattuso a fait du recrutement d’un latéral gauche sa priorité au mercato hivernal. L’entraîneur italien aimerait avoir quatre joueurs performants sur les postes de latéraux à droite et à gauche.

Le couloir droit est bien fourni avec le très bon Jonathan Clauss et la belle surprise Amir Murillo. A gauche en revanche, c’est moins dense puisque Renan Lodi est le seul spécialiste du poste. Lors de la première partie de saison, Murillo a parfois dépanné à gauche, mais le Panaméen est moins à l’aise que sur le couloir droit. Gattuso espère ainsi que ses vœux seront exaucés avec le recrutement d’un latéral gauche offensif, capable de jouer à quatre derrière ou en tant que piston.

David Jurasek dans le viseur de l'OM ?

Une belle piste au Portugal pourrait émerger puisque selon A Bola, un club de Ligue 1 a soumis une offre au Benfica Lisbonne pour David Jurasek, latéral de 23 ans recruté au Slavia Prague l’été dernier pour 14 millions d’euros mais qui ne s’est pas imposé au sein du club lisboète. Pour l’insider Marwan Belckacem, il ne serait pas étonnant que l’offre provienne de Marseille. « Je mets une petite pièce sur le fait que ça soit Marseille. On était sur le joueur l'été dernier selon les médias, et pas impossible qu'on soit revenu à la charge cet hiver. Benfica voudrait le prêter et il ne doit pas avoir un salaire énorme » estime le spécialiste du mercato olympien, pour qui un prêt de Jurasek à l’OM cet hiver ne serait pas une surprise. Reste à voir si cette piste se confirmera ou si c’est un autre club de Ligue 1 qui a entrepris des démarches concrètes pour s’attacher les services du latéral gauche du Benfica Lisbonne cet hiver.