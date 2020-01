OM : La polémique de la recette n'existe pas pour Granville

Dans : OM.

C’est la polémique du week-end dont l’OM se serait bien passé. Jacques-Henri Eyraud a décidé de rompre avec les habitudes de la Coupe de France, et de ne pas laisser la totalité de la recette du match face à Trélissac au club de National 2.

De quoi faire réagir à tous les niveaux, et l’OM d’être ainsi pointé du doigt pour priver un club amateur d’un revenu important dans le respect de la tradition de la Coupe de France, même si d'autres clubs de Ligue 1 comme Nîmes et Lille ont fait de même. Le club provençal a beau s’être justifié en expliquant que, grâce à l’OM qui a bien rempli le stade, Trélissac avait récupéré une belle somme d’argent, l’attitude passe mal même si le règlement l’y autorise clairement. Au prochain tour, après le tirage au sort effectué ce lundi soir, Marseille ira à Granville. Pour ce match qui devrait remplir le Stade Michel d’Ornano de Caen, la question a bien évidemment déjà été posée par RMC au coach de la formation de N2.

« Ce match doit être une fête du football dans un grand stade. Cela va beaucoup plus loin que le département, et l’idée est donc de faire une belle fête du football pour faire profiter un maximum de personnes. Pour moi, il n’y a pas de polémique à avoir avec la recette. Le règlement veut que l’OM n’est pas obligé de laisser la recette au club amateur et Marseille l’a respecté. Oui, cela aurait été bien qu’ils la laissent, mais il n’y a pas de polémique pour moi. La seule chose, c’est que l’OM nous laisse la recette dans quinze jours », a taquiné Johan Gallon, qui sait bien que les dirigeants marseillais feront ce qu’ils voudront de leur part de la recette du match.