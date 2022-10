OM : La méthode Tudor, Bailly lâche un aveu inquiétant

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mercredi soir, l'OM se déplace sur la pelouse du Sporting en Ligue des champions. Un match très important pour les coéquipiers d'Eric Bailly, convaincu mais quelque peu surpris par la méthode Igor Tudor.

L'OM joue gros ce mercredi soir face au Sporting. Les Phocéens vont en effet devoir repartir du Portugal avec des points, sous peine de dire adieu à leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Lors de la première opposition la semaine passée entre les deux formations, l'OM avait très bien su gérer son affaire, avec une belle victoire 4 buts à 1 à la clé. Ce mercredi soir, la donne devrait être différente, le Sporting jouant chez lui et avec le soutien de son public. Pour tenter de stopper les attaques lusitaniennes, les Marseillais auront du pain sur la planche. Eric Bailly, joueur d'expérience, aura sans doute une importance capitale pour l'OM. L'Ivoirien est d'ailleurs plutôt convaincu par les consignes demandées par Igor Tudor, même si elles sont énergivores...

Eric Bailly honnête sur la méthode Tudor à l'OM

𝗗𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗟𝗶𝘀𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲 🇵🇹



Nos Olympiens descendent à l’𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗔𝗹𝘃𝗮𝗹𝗮𝗱𝗲 𝗫𝗫𝗜 pour cette 4️⃣ème journée de @ChampionsLeague 🚎



📺 Coup d’envoi à 𝟮𝟭𝗵𝟬𝟬 #SCPOM⎪#UCL ✨ pic.twitter.com/DAzE9q4BxN — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 12, 2022

Dans une interview accordée à L'Equipe, le joueur prêté par Manchester United a avoué : « Avec Tudor, c’est marquage individuel sur ton gars partout où il part, donc c’est vrai que c’est différent de ce dont on a l’habitude. Ce n’est pas facile, il faut s’adapter. Ce n’est pas évident de tout le temps suivre, de courir, ce sont des kilomètres à faire, des sprints. Mais quand tu sais ce que le coach veut et que tu es concentré dessus, au fil du temps tu t’habitues. Mais il a mis cela en place, il y croit, et on doit le suivre ». Un aveu honnête de la part d'Eric Bailly, qui sait qu'Igor Tudor exige beaucoup physiquement de ses joueurs. Dimitri Payet a pu le constater, lui qui a très souvent démarré les matchs sur le banc depuis l'arrivée du Croate. Après sa défaite surprise face à Ajaccio le week-end dernier en Ligue 1, l'OM va donc devoir réagir mais surtout puiser dans ses réserves, alors qu'un autre choc sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG attendra les Phocéens dimanche soir.