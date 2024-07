OM ‍: La méthode De Zerbi, les joueurs ne vont pas tenir ‍!

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a fait fort il y a quelques semaines en annonçant la venue de Roberto De Zerbi pour remplacer Jean-Louis Gasset. L'entraineur italien n'est cependant pas venu sur la Canebière pour faire de la figuration.

A Marseille, les attentes avant cette nouvelle saison sont logiquement très fortes. Si le dernier exercice aura été un fiasco global, surtout en Ligue 1, la récente arrivée de Roberto De Zerbi à l'OM a tout changé. L'heure est à l'optimisme, surtout après l'annonce des premières recrues. L'ancien entraineur de Brighton sait où il veut aller et quels joueurs seront importants pour son système de jeu. Aussi, De Zerbi compte bien imposer son style à son groupe, quitte à ce que cela lui déplaise à la longue. Selon La Provence, les entraînements organisés par le technicien transalpin tournent, quasi exclusivement, autour du travail tactique. Et chaque session d'entraînement est précédée d'une séance vidéo qui dure entre 30 à 45 minutes.

Le style De Zerbi à l'OM, il y a un énorme danger à venir

Selon certains observateurs, cette méthode pourrait avoir des effets contraignants sur le long-terme. C'est notamment l'avis de François David. Sur son compte X, le journaliste a indiqué ces dernières heures : « Ça risque de gonfler les joueurs au bout de deux mois, vous allez voir ». Déjà, dans le passé, lors de l'époque Igor Tudor à l'Olympique de Marseille, les troupes de l'OM avaient été poussées dans leurs derniers retranchements. Si le début de saison avec été très convaincant, la suite a été plus difficile. Les joueurs souffraient physiquement pour multiplier les efforts match après match. Roberto De Zerbi, qui veut instaurer un jeu offensif et de mouvement, n'a pas connu que des succès sportifs dans le passé, même si son style plait à beaucoup de joueurs. Réponse prochainement donc avec son OM version 2024-2025 et notamment l'adaptation de son groupe à ses consignes et ses exigences très fortes, qui a parfois coûté la tête à certains entraineurs à principe, comme Peter Bosz à l'OL récemment.