OM : La Juve, la Premier League, il se propose à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Les jours passent et les mouvements au sein de l'effectif marseillais restent toujours au stade des rumeurs. On le sait, les moyens financiers de l'OM sont relativement faibles pour ce mercato estival 2019, et le club phocéen va donc devoir être prudent, mais surtout malin dans ses acquisitions. A l'heure où ce sont plutôt des ventes qui sont attendues, un milieu de terrain bien connu à l'Olympique de Marseille a ouvertement fait savoir qu'il n'était pas du tout opposé à une signature à l'OM cet été. Ce joueur, c'est Mario Lemina, qui a porté pendant deux saisons le maillot marseillais avant un prêt puis un transfert à la Juventus en 2016 pour 10ME. Un an plus tard, l'international gabonais rejoignait Southampton pour 17,5ME.

Mais dans un entretien à FootMercato, Mario Lemina envoie un message clair à l'Olympique de Marseille. « L’OM, c’est un cas particulier. Il y a toujours beaucoup d’attentes autour de l’OM. Il ne faut pas être pressé. Des choix ont été faits, il faut attendre de voir. Le projet avec les nouveaux investisseurs paraît très intéressant, il mérite un peu de temps. J’ai vécu une très belle aventure à Marseille. Si l’OM m’appelle, pourquoi pas, Marseille m’a toujours intéressé. C’est mon club de cœur. Franchement, ce serait avec plaisir, si le projet est intéressant, que j’y retournerais », confie le joueur de 25 ans, qui sait toutefois que son prix actuel, autour de 15ME, est forcément un souci par rapport aux finances phocéennes.