OM : Caleta-Car refuse West Ham, Marseille voit rouge

Dans : OM.

Duje Caleta-Car est dans le viseur de West Ham. Désireux de renforcer sa charnière centrale, le club londonien est passé à l’action.

A l’instar des clubs français, les formations de Premier League ont enclenché la vitesse supérieure pour boucler leur mercato. Le temps additionnel a débuté et s’arrêtera lundi. Il est ainsi grand temps d’étaler ses dernières cartes sur la table. A Londres, plus précisément du côté de West Ham, l’une d’entre elles s’appelait Duje Caleta-Car (24 ans). Très bon depuis son arrivée à Marseille en 2018, le défenseur central a attiré le regard des Hammers, qui quelques jours plus tôt avaient tenté d’attirer dans leurs filets Wesley Fofana (ex-ASSE). Une peine perdue puisque l’ancien stéphanois a rejoint Leicester pour un montant record de 40 ME (dont bonus)

Faute de Fofana, West Ham est donc passé à l’action pour enrôler le joueur croate de Marseille en soumettant une offre de 22 ME au club phocéen. Selon The Telegraph, les décisionnaires de l’OM ont accepté cette proposition, voyant là l’opportunité de soulager les comptes. Mais il restait à obtenir l’accord du joueur (sous contrat avec l'OM jusqu'en 2023). Le concernant, Caleta-Car ne veut pas traverser la Manche. Le roc marseillais a repoussé les avances du club anglais afin de découvrir la Ligue des Champions avec l’OM cette saison. West Ham peut désormais faire une croix sur l’international croate (6 sélections). Celui-ci prendra bien part à son rêve européen et tentera de contenir les assauts des attaquants de Manchester City, Porto et l’Olympiakos en phase de groupes. Les supporters de l’OM se réjouiront de cette nouvelle pour préparer au mieux l’édition de la C1 et rêver d’une qualification en huitièmes de finale. Reste à savoir ce qu'en pense le comptable de l'Olympique de Marseille.