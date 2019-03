OM : La France entière se moque du PSG, La Provence y va fort

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Mercredi soir, c’est une véritable chape de plomb qui est tombé sur le Paris Saint-Germain, avec son élimination imprévisible face à Manchester United.

Cette déroute en Ligue des Champions, elle fait tout de même mal au football français, qui reste loin dans l’ombre du Top4 européen, et ne parvient pas à avoir un fleuron capable de pousser les autres vers le haut. Rennes et Lyon peuvent encore sauver l’honneur cette saison, mais cela en dit long, quand l’équipe déjà championne à la mi-saison, ne parvient pas à se mettre au niveau des meilleures formations européennes. Toutefois, s’il y a un endroit où cette élimination n’a pas trop dérangé, c’est à Marseille, où les journaux, les joueurs et les supporters ont été plutôt satisfaits. Et cela ne se limite pas qu’au sud selon La Provence, pour qui, c’est toute la France qui a célébré l’élimination du PSG, et a ainsi ri par exemple au petit message chambreur de Dimitri Payet.

« Une sortie qui n’a pas fait rire tout le monde. Et surtout pas les fans qataro-parisiens, cela va sans dire, ni les apôtres du sacro-saint coefficient UEFA et les intolérants tenants du chauvinisme à tout-va. À Marseille, en revanche, c’était une tout autre histoire. Ce trait d’humour a même accompagné l’onctueuse soirée des supporters de l’OM, du Vieux-Port à la Plaine en passant par toute la France », a expliqué le quotidien régional, toujours très incisif à l’égard du club de la capitale, qu’il rebaptise régulièrement en QSG ces dernières années…