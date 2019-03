OM : Le nouveau fiasco du PSG, La Provence et Payet jubilent

Dans : OM, Ligue des Champions, PSG.

Il n’y a pas eu beaucoup de raisons de se réjouir cette saison pour les supporters marseillais.

Mais l’élimination du Paris Saint-Germain est certainement la meilleure nouvelle pour eux sur le plan européen. Et ils peuvent compter sur leur quotidien régional pour le leur rappeler. A peine le match face à Manchester United était-il terminé, que La Provence a mis en ligne sur ses réseaux sociaux une image de Didier Deschamps soulevant la Coupe aux grandes oreilles en 1993. Avec bien évidemment ce hashtag très répandu à Marseille #AJamaisLesPremiers, histoire de rappeler que l’OM restera le premier, et même encore et toujours le seul club français, à avoir soulevé la Ligue des Champions.

Et pour pimenter un peu son post, le CM de La Provence n’a pas oublié de rajouter un « Paris est Magique » histoire d’enfoncer le clou. De quoi ravir les fans marseillais, même si quelques supporters parisiens facétieux ont tenu à préciser que, pour une fois, les supporters de l’OM souvent accusés de porter des survêtements d’autres clubs, allaient être dans le vrai en s’habillant aux couleurs de Manchester United…

Peu après, Dimitri Payet a également tenu à faire partager sa joie de voir le PSG être éliminé par Manchester United. Et tant pis pour d'éventuelles retrouvailles avec Kylian Mbappé ou Presnel Kimpembe en équipe de France...