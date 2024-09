OM ‍: La France appelle deux joueurs, il y a une énorme surprise

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi attendent de savoir si Didier Deschamps viendra retenir des joueurs pour les deux matchs de l'équipe de France en octobre. Et il y a déjà des rumeurs qui circulent.

Tandis que l'OM tourne à plein régime, la trêve internationale qui se profile n'est finalement pas une bonne chose pour le club phocéen dont le calendrier est léger cette saison par rapport à ses concurrents en Ligue 1. Mais c'est comme cela, les Bleus joueront en Ligue des Nations contre Israël le jeudi 10 octobre et contre la Belgique le lundi 14 octobre au stade Roi Baudoin de Bruxelles. Didier Deschamps dévoilera jeudi prochain la liste des joueurs qu'il a retenus pour ces deux rencontres, mais du côté du staff de l'équipe de France, on a déjà envoyé des pré-convocations et notamment à deux joueurs de l'Olympique de Marseille susceptible d'abandonner leur club pour rejoindre la sélection nationale. Si le premier n'est pas réellement une surprise, le second l'est beaucoup plus.

Journaliste de L'Equipe à Marseille, Mathieu Grégoire explique qu'Adrien Rabiot a été pré-convoqué par Didier Deschamps, ce qui n'est pas une surprise puisque l'on sait que le sélectionneur national apprécié énormément le milieu de terrain malgré leur énorme embrouille avant le Mondial 2018. Mais du côté de l'Olympique de Marseille, on ne serait pas chagriné que finalement le coach des Bleus laisse Rabiot à la disposition de Roberto De Zerbi durant cette trêve internationale pour qu'il continue à peaufiner son intégration à l'OM.

Elye Wahi la surprise du chef en équipe de France ?

L'autre joueur phocéen à avoir été présélectionné pour éventuellement affronter Israël et la Belgique est Elye Wahi, le jeune attaquant arrivé de Lens lors du dernier mercato. Le joueur de 21 ans n'a jamais connu le bonheur d'une sélection avec l'équipe de France, mais cela pourrait donc changer lors de ce mois d'octobre 2024. Même s'il n'a pas fait des débuts exceptionnels avec l'Olympique de Marseille, Elye Wahi est un joueur sur lequel De Zerbi compte et c'est probablement un argument suffisant pour interpeller Didier Deschamps qui sait qu'après la retraite internationale d'Olivier Giroud et en l'absence de Kylian Mbappé, il va devoir revoir son schéma offensif. On saura la semaine prochaine si tout cela se confirme.