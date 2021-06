OM : La folle rumeur, Luiz Gustavo de retour !

Dans : OM.

Ancien joueur de l'OM, Luiz Gustavo réfléchit à son avenir. Le club marseillais pourrait en profiter pour un retour surprise.

Le débarquement sud-américain, c’est pour cet été à Marseille. Jorge Sampaoli a déjà des idées très précises des joueurs qu’il veut faire venir, et l’entraineur argentin penche pour des éléments qu’il connait, avec le mentalité et la technique qui lui conviennent. Voilà pourquoi Gerson a signé récemment, et David Luiz est notamment ciblé. Mais la version turque de CNN dévoile une information surprenante, à savoir que l’OM s’est positionné pour récupérer un certain Luiz Gustavo. Le milieu de terrain est bien connu pour avoir été déjà porté le maillot olympien pendant deux ans. Sa grinta et son jeu de passes étaient appréciés, mais l’entente avec Rudi Garcia avait été catastrophique, et son passage trop récurrent à son goût en défense centrale l’avait finalement poussé dehors. Parti à Fenerbahçe, le Brésilien est régulièrement utilisé au sein de la formation d’Istanbul, mais il envisage un départ cet été.

A 33 ans, l’ancien du Bayern Munich aimerait revenir en France, et l’OM apprécie visiblement les profils de joueurs d’expérience. Il faudrait une offre aux alentours de 3,5 ME pour faire revenir Luiz Gustavo, qui a encore deux ans de contrat avec le Fenerbahçe. Il avait signé un bail très longue durée à son arrivée en 2019, et attend désormais de savoir quelles seront les consignes à son sujet du nouvel entraineur, qui n’a toujours pas été nommé. Une situation qui pourrait faire le bonheur de l’OM, qui pourrait se séparer de Valentin Rongier, et cherche toujours des joueurs d’axe dans l’entrejeu. Avec Pape Gueye et Gerson, il y a déjà une bonne base, et ces dernières semaines, Pablo Longoria a surtout avancé sur le recrutement de Mattéo Guendouzi en provenance d’Arsenal. Néanmoins, même s’il avait souffert physiquement à la fin de son passage à Marseille, Luiz Gustavo serait certainement chaleureusement accueilli par les supporters provençaux s’il devait faire son retour.