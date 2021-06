OM : Rongier poussé dehors au mercato

Dans : OM.

Recruté pour 13 ME il y a deux ans, Valentin Rongier est invité à se trouver un nouveau club. Le recrutement à son poste ne laisse guère de place au doute.

La Provence s’est penchée sur l’équipe que veut mettre en place Jorge Sampaoli la saison prochaine. Valentin Rongier, signé à la dernière minute du mercato 2019, ne fait pas partie des plans. Le milieu de terrain arrivé en provenance du FC Nantes n’a jamais réussi à s’imposer à l’OM, malgré son activité et la qualité de son jeu de passe. Il a même reculé dans la hiérarchie, avec le positionnement de Kamara au milieu et l’explosion de Gueye. Résultat, le milieu de 26 ans est à un carrefour de sa carrière. S’il a fait savoir son envie de continuer à l’OM et d’aller chercher sa place dans le onze, il démarrera la saison comme un remplaçant, surtout avec l’arrivée probable de Mattéo Guendouzi, et celle déjà confirmée de Gerson.

Avec ces deux grosses dépenses, Pablo Longoria sera en tout cas réceptif en cas d’offre, et incitera même l’ancien du FC Nantes à accepter un départ. Surtout que cela pourrait permettre l’arrivée d’un joueur qui convient plus à Sampaoli, même si tout le monde ne pourra pas être titulaire. Décidé à prendre son mal en patience, Valentin Rongier attendra probablement le mois d’août pour faire le point sur sa situation. Si son horizon devait bien se boucher, il pourrait finir par regarder ailleurs, et faire l’objet d’un transfert qui tournerait légèrement au-dessus des 10 ME pour un joueur régulièrement absent sur blessure la saison dernière. En tout cas, à l’OM, les deux autres pistes chaudes au milieu de terrain qu’étaient Amine Adli (Toulouse) et Thiago Almada (Velez Sarfield) sont pour le moment mise de côté. Voilà qui pourrait sauver l’avenir de Rongier à l’OM. Pablo Longoria a beau activer de nombreuses pistes, toutes ne pourront pas aboutir, ce qui pourrait permettre à l’ancien nantais de rester dans la rotation la saison prochaine.