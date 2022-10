OM : La folie du Vélodrome fait déjà flipper Tottenham

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Malgré la défaite contre l’Eintracht Francfort (2-1) mercredi, l’Olympique de Marseille peut encore rêver des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il suffirait d’une victoire contre Tottenham au Vélodrome, où les Spurs seront accueillis par un public enflammé.

L’Olympique de Marseille reste en vie dans le groupe D. Battu sur le terrain de l’Eintracht Francfort mercredi, pour sa troisième défaite en cinq journées, l’Olympique de Marseille a quand même son destin entre les mains. L’équipe entraînée par Igor Tudor sait que quoi qu’il arrive, un succès face à Tottenham mardi lui garantirait un billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Chancel Mbemba🇨🇩 : " Ce sera une finale (contre Tottenham). Ça va être la guerre."#OMTOT | #TeamOM pic.twitter.com/Cm5QJ4FdPX — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) October 27, 2022

Un scénario inespéré pour les Marseillais qui pourront sans doute s’appuyer sur un Vélodrome en feu ! Ce que Lucas Moura, plus de quatre ans après son départ du Paris Saint-Germain, pourra confirmer à ses coéquipiers. « Ce sera très chaud, on sait qui est Marseille, a prévenu l’ailier brésilien au micro de beIN Sports. Moi je sais que Marseille est très fort là-bas. Les supporters vont faire la folie là-bas, ils vont pousser leur équipe, c'est normal. Mais il faudra bien se préparer pour ce match-là et pour arriver avec la tête fraîche, faire notre match pour se qualifier. »

Lloris prévient ses coéquipiers

Passé par l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais, le gardien Hugo Lloris est aussi bien placé pour en parler. « Avant, on va devoir faire un bon match à Bournemouth pour rebondir après deux défaites en Premier League. Mais oui, Marseille ce sera comme une finale, même si on a un léger avantage au coup d'envoi car un nul nous suffit pour nous qualifier. C'est un match qu'il faut jouer avec sa tête mais aussi ses sentiments, avec son coeur, il faut tout mettre sur le terrain car chaque détail compte », a réclamé l’international français, plutôt habitué à avoir le public marseillais de son côté.