OM ‍: La ferveur du Vélodrome, Marcelino drague les supporters

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Marcelino a été intronisé comme nouvel entraineur de l'OM ces dernières heures. L'Espagnol a plus que hâte de se mettre au travail avec sa nouvelle équipe.

Après des semaines de réflexion et de tractations, l'OM a enfin mis la main sur un nouvel entraineur. Si Marcelo Gallardo ou encore Paulo Fonseca étaient des cibles prioritaires, c'est finalement Marcelino qui a été choisi. L'ancien technicien de Valence ou encore de l'Athletic Bilbao s'est engagé pour deux saisons avec le club phocéen et devrait toucher un salaire de 330 000 euros brut par mois, soit les mêmes émoluments que ceux d'Igor Tudor. Marcelino aura pas mal de pain sur la planche, avec un mercato à réaliser et des objectifs élevés à remplir. En tout cas, le challenge marseillais n'a pas l'air de lui faire peur...

Marcelino se met déjà les fans de l'OM dans la poche

Bonjour Marseille! Très heureux de rejoindre un aussi grand club et hâte d'être au Vélodrome, de vivre l'une des plus belles ambiances d'Europe!

Allez l'OM! 🔵⚪️ pic.twitter.com/R8ENWXeDqx — Marcelino Garcia Toral (@Marcelino) June 25, 2023

Quelques heures seulement après l'officialisation de son arrivée à l'Olympique de Marseille, Marcelino a publiquement commenté sa venue via ses réseaux sociaux. Sur Twitter, le coach de 57 ans n'a pu s'empêcher de parler de l'ambiance du Stade Vélodrome : « Bonjour Marseille ! Très heureux de rejoindre un aussi grand club que l’OM et hâte d’être au Vélodrome, de vivre l’une des plus belles ambiances d’Europe ! Allez l’OM ». Voilà de quoi faire plaisir aux fans marseillais et mettre déjà toutes les chances de son côté pour réussir son aventure sur la Canebière. Dès le mois d'août, le club marseillais devra être prêt, à la fois pour la reprise de la Ligue 1 mais également pour disputer les barrages de la Ligue des champions. Une qualification pour la compétition est des plus importantes pour l'OM et son projet. Le mercato estival va enfin pouvoir démarrer. Marcelino et Pablo Longoria, qui se connaissent très bien, vont devoir activer leurs réseaux.